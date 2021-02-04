В Украине приняли закон о дистанционной работе, который будет регулировать эту сферу деятельности

Верховная рада поддержала принятие закона Об урегулировании дистанционной и надомной работы, предусматривающего внесение изменения в Кодекс законов о труде и закон «Об охране труда».

На своей странице в Фейсбук депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук раскрыла подробности о новом законе.

В частности, он предусматривает, что работник по договоренности с работодателем может сочетать работу в обычном режиме с «удаленкой».

Кроме того, в законе отдельно прописано, что беременные женщины, работники с детьми до трех лет и те, кто ухаживает за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им 16-го возраста, могут работать надомно или дистанционно.

Закон также даст украинцам возможность получать необходимые для работы документы, например, коллективный договор или требования по охране труда, в электронном виде.

При этом, работодатель во время заключения трудового договора с работником имеет право получить данные о его месте жительства или месте, где он будет работать дистанционно.

Отметим, что ранее в Министерстве юстиции рассказали, может ли работодатель уменьшать зарплату работницу в случае перехода на дистанционную работу.

В ведомстве подчеркнули, что «удаленка» предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором. Исключением является только тот случай, когда с работодателем изначально были оговорены другие условия.

Напомним, украинцы могут остаться без зарплат из-за карантина, предупреждение Минюста: "С переходом на...".

Как сообщала Politeka, родители вынуждены взять на себя обязанности учителя из-за онлайн-обучения, крик души матери: "У меня нет...".

Также Politeka писала, что Рада приняла важное решение о дистанционной работе, что изменится для украинцев.