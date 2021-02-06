Звезда интернета Диана Шурыгина поделилась кадрами своего отдыха в Дубае

Диана Шурыгина заработала скандальную славу после выхода передачи "Пусть говорят" на одном из российских телеканалов, передает Politeka.net.

Тогда девушка рассказала, что ее в 17 лет изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Последнего суд приговорил к восьми годам тюрьмы. Однако родственники парня были возмущены приговором и обратились на передачу.

После скандала в январе 2018 года Семенов вышел на свободу, а в его вину никто не поверил, ведь поведение Дианы казалась слишком раскрепощенной для ее возраста.

Несмотря на то, что многие были не на стороне Шурыгиной, все же она стала звездой интернета. Сейчас на ее страницу в Инстаграм подписаны 1,9 миллиона пользователей сети.

В своих последних постах и сторис Диана хвастается отдыхом в Дубае.

Так, на кадрах звезда предстала в бирюзовом купальнике с розовыми бретельками.

Завершили ее летний образ стильные очки.

В таком виде красотка позировала под душем. Шурыгина посветила татуировками. Она выгнулась, выставив ягодицы назад.

В другом кадре Инстаграм-знаменитость позировала за столиком кафе. Блондинка рассказала, что скучает по спорту.

Примечательно, что звезда решила не краситься, но на ее лице выделялись пышные ресницы и брови красивой формы.

Блондинка призналась, что постоянно ест вредную пищу, но ее ягодицы не становятся толще, поэтому она благодарна природе.

"На самом деле ужасно скучаю по спорту", - написала Диана.

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