На месте взрыва работают правоохранители и пожарные

В одном из украинских ТЦ произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения

Сегодня, 7 февраля, в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в Черновцах ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже по неизвестной причине произошел взрыв.

Об этом сообщил местное издание "Молодой буковинец" со ссылкой на полицию Черновцов.

В полиции рассказали, что взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена. От взрыва повылетали окна и повредилось само помещение.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.

Также ранее сообщалось, что в украинской столице на улице Курнатовского, 26, произошел серьезный взрыв.

Источники в столице предполагают, что это могло произойти из-за ошибки рабочих, которые делали ремонт. В результате инцидента обошлось без пострадавших.

Рвануло в квартире, где делали ремонт. Предварительно, взрыв произошел из-за ошибки мужчин, которые делали ремонт на кухне. Судя по фотографиям с места инцидента, взрыв был достаточно мощным. Волна выбила стекло в квартире. К счастью, все живы.

Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.

Как сообщала Politeka, трагедия в запорожской больнице, в ГСЧС сообщили о взрыве.

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