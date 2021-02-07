С этими знаками лучше не ссориться

Астрологи решили выделить несколько знаков зодиака, которые имеют темные стороны

Каждый человек наделен разными качествами, но у всех есть самые яркие черты, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со знаками, которые отличаются жестокостью.

Люди, рожденные летом, а именно Львы - хотя и обладают хорошими качествами - справедливы и помогают слабым - все же им свойственны и другие. Астрологи предупреждают, что со Львом лучше не становиться врагом, ведь этот знак жестокий и мстительный.

Утверждается, что представители этого знака готовы придумывать самую изощренную месть и радуются своему успеху, заставляя молить о пощаде.

Раки - добрые, заботливые и надежные люди, хорошие семьянины. Однако этот знак также считается эмоциональным "террористом". Астрологи уверяют, что истерики этого представителя очень сложно вытерпеть. Кроме того, Раки обидчивые по любому даже безобидному поводу. Этот знак зодиака любит мстить, играть на нервах и "добивать" свою жертву молчанием.

Люди-"Скорпионы" - сильные и эмоциональные личности. Они загадочные, что может пугать.

Этот знак не проявляет жестокости просто так, и мстит если ему помешать достичь цели в карьере или обидеть.

Скорпионы хитры, и, притворяясь будто все в порядке, войдут в доверие и нанесут сокрушительный удар.

Люди, рожденные под знаком Козерогов - спокойные и уравновешенные, они контролируют эмоции. Этот знак делает все, логически рассуждая.

Жестокость Kозерога проявляется только на работе, в сторону конкурента. Знак описывает карьеристов, которым важны профессиональные достижения, поэтому он готов хладнокровно вонзить нож в спину своему врагу.

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