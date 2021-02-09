На этой неделе пятница станет необычным днем - 12.02.2021 зеркальная дата, которая читается одинаково в обе стороны

Чем особенный и чего лучше не делать в этот день рассказала мастер фэн-шуй Виктория Хилинич в интервью "Обозревателю".

По ее словам, зеркальная дата является неудачным временем для заключения брака и совершения крупных покупок.

В то же время Хилинич заверила - пятница 12 февраля стане отличным началом для изменений в себе. Как внешних, так и внутренних.

Мастер фэн-шуй подчеркнула, что в личной жизнь также могут произойти перемены.

"В западной нумерологии акцентируется вызов научиться быть более независимыми, постоять за себя, отстоять свои права и точку зрения. Необходимо через действие попробовать новое, найти в себе силу воли и укрепить ее. Быть более твердым и доверять самому себе", - пояснили Хилинич.

12.02.2021 вы будете чувствовать энтузиазм и желание избавиться травмирующих обстоятельств, но избегайте излишеств в действиях.

"Прибыль возможна через правильное и объективное освещение информации о том, что вы делаете и хотите. Надо действовать рассудительно с друзьями, семьей и коллективом", - отметила мастер фен-шуй.

Также эксперт советует не выделятся в обществе в этот день - это может закончиться для вас нежелательными последствиями.

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