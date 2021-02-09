Беда случилась с молодой женой известного российского певца Владимира Преснякова Натальей Подольской

Несмотря на все меры предосторожности, звезда все-таки заразилась опасным вирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Российской певице Наталье Подольской диагностировали коронавирус. Первые симптомы заболевания появились в начале февраля, в итоге тест оказался положительным.

Отметим, она этого боялась, поэтому ограничила выход в свет, о чем писала на своей странице в Инстаграм. Однако избежать болезни, к сожалению, Подольской не удалось. Первые симптомы появились в начале февраля, тест оказался положительным.

В числе контактных оказался пятилетний сын Подольской от певца Владимира Преснякова — младшего Артемий. Врачи проверили его и подтвердили, что коронавируса у него нет, мальчик здоров. О состоянии младшего сына пары Ивана, который родился в октябре 2020 года, не сообщается.

Сейчас жена экс-супруга Кристины Орбакайте находится на домашнем карантине.

Напомним, Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова-младшего 5 июня 2010 года.

Напомним, молодая жена Преснякова в прозрачном платье сбежала на тусовки спустя месяц после родов.

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