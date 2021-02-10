Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, впечатляет своей фигурой

Анастасия занимается моделингом довольно давно, поэтому совершенно не испытывает смущения перед камерой и не прячется под слоями одежды. Девушка подбирает для себя довольно смелые и даже дерзкие наряды, которые совсем не скрывают фигуру.

Благодаря пышному бюсту и не менее выразительным бедрам, Квитко быстро привлекла внимание к себе.

Неестественно тонкая талия в сочетании с такими формами никого не оставляет равнодушными, поэтому даже во время простой прогулки девушка выбирает одежду с акцентом на зону декольте. И этот раз не был исключением. Анастасия надела майку, которую заправила в джинсы с рваными разрезами на бедрах. Причем тонкие лямки с неприличным декольте едва можно назвать приличными – настолько открытым оказался наряд Квитко.

«Вау, так мило 😍; Анастасия, ты супер и красива💔; Прекрасный вид; роскошная императрица; Выглядит красиво и очень смело xx; Как ты вкусна😍; Всегда такая красивая бомба, ты единственная; Очень соблазнительная и очень красивая леди😘; Вы прекрасны; великолепная богиня🔥; Вкуснятина».

Благодаря профессиональным кадрам, которые выделили достоинства девушки, она быстро набрала популярность и переехала жить в США. Теперь Квитко работает с иностранными онлайн-магазинами и часто снимается для мужских журналов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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