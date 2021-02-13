С чем уж точно нельзя идти на свидание

День всех влюбленных, или День святого Валентина 14 февраля 2021 - замечательный повод в очередной раз укрепить свой союз романтическим жестом или впервые признаться в чувствах. Для того, чтобы праздник прошел без эксцессов, а ваш объект обожания остался довольным, важно правильно подобрать подарок

Как правило, в День святого Валентина 14 февраля влюбленные пытаются предугадать желания своей половинки, дабы не прогадать с подарком.

Сегодня нет определенных правил, какие именно презенты стоит дарить в День всех влюбленных 14 февраля. Конечно, самыми популярными являются открытки, традиционно, в форме сердечка, которые в народе называют "валентинками". Также в последнее время все большую популярность набирают оригинальные подарки, либо сделанные своими руками, либо заказанные у тех, кто специализируется на данной тематике.

Правда, от некоторых подарков в День святого Валентина 14 февраля все же стоит отказаться. Politeka.net предлагает рассмотреть детальнее.

Что нельзя дарить на День святого Валентина девушке

Все, что связано с кухней. Новые кастрюли и сковородки вряд ли обрадуют вашу половинку, а, скороее, наоборот разозлят, ведь в таком подарке нет никакой романтики.

Техника для дома. По той же причине, как и в предыдущем пункте, лучше отказаться от подобного рода подарков в День всех влюбленных. Позволительно в том случае, если девушка сама не раз намекала на поломанный тостер.

Косметика. Мужчины могут сколько угодно думать, что хорошо знают своих избранниц, но вряд ли в курсе всех тонкостей, связанных со средствами по уходу. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию 14 февраля, от подарка туши или помады лучше воздержаться.

Абонемент в спортзал или спортинвентарь. Девушка может неправильно расценить подобный презент, подумав, что это намек на ее неидеальную фигуру. Такой подарок не сулит ничего хорошего, а романтический вечер в День святого Валентина может закончиться скандалом.

Цветы. Как ни странно, но если девушка получит в подарок только цветы, то может еще и обидеться, ведь это будет означать, что ее не ценят.

Что нельзя дарить на День святого Валентина парню

Инструменты. Вряд ли вы сможете правильно угадать с тем, какая именно отвертка нужна вашему избраннику, да и зачем - такая же нелепая ситуация, как и с кухонной утварью - ноль романтики.

Наборы для бритья и душа. Банальнее подарка не придумаешь, а День святого Валентина все же располагает к тому, чтобы дать волю чувствам и фантазиям.

Трусы и носки. Из разряда подарков, которые относятся к предметам ежедневного пользования - мужчины и сами могут их себе купить.

Билеты на балет, в оперу, кино. Только если ваш избранник не является фанатом, лучше от такого подарка воздержаться, иначе вы рискуете оказаться в одиночестве в День всех влюбленных.

Напомним, что подарить на День святого Валентина: лучшие варианты и чего нельзя делать

Как сообщала Politeka, рецепты на День святого Валентина: что приготовить парню или девушке на 14 февраля

Также Politeka писала, что сердечка и оригами ко Дню святого Валентина: пошаговая инструкция