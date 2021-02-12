В американском штате Техас произошло масштабное ДТП

По данным Dailymail, в результате аварии с участием 133 автомобилей на автостраде погибли шесть человек, 65 - получили травмы различной тяжести.

В настоящее время следователи выясняют причину аварии, при этом некоторые предполагают, что причиной этого является обледенение дороги.

Местные власти планируют выяснить, были ли должным образом подготовлены дороги.

Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

Ранее мы сообщали, что на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием маршрутки и снегоочистительной машины. По данным правоохранителей, авария произошла 8 февраля около семи часов утра на автодороге вблизи села Синив бывшего Гощанского района. Предварительно травмы получили трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи медиками "скорой" были отпущены. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.