В Одессе мужчина годами издевался над родными дочками

Полиция задержала 48-летнего мужчину по подозрению в систематических изнасилованиях супруги и двух дочерей.

Старшую девочку злоумышленник впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую - в 13-летнем возрасте, передает "Херсон типичный".

В полиции сообщили, что за помощью к ним обратились не дочки с матерью, а посторонние люди, которые об этом знали.

Сами жертвы насилия были очень запуганы, так как мужчина был неоднократно судим за тяжкие преступления (убийство и грабеж), и молчали об издевательствах годами.

"Он говорил, что планировал - когда женится и у него родится дочь, будет первым…" - рассказала одна из потерпевших.

Полиция задержала злоумышленника, ему светит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Вопиющий инцидент случился в октябре месяце прошлого года, о нем рассказали в пресс-службе местной полиции.

Житель Березовского района среди ночи залез в дом 74-летней женщины.

Сначала он избил хозяйку дома, сломав ей нос и вызвав черепно-мозговую травму. А после этого против ее воли вступил с ней в половую связь.

Полицейские разыскали негодяя и после проведения ряда экспертиз задержали его.

Насильнику грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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