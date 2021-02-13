В Полтаве молодой юноша устроил стрельбу на свадьбе гостей

Кадры, на которых молодой человек палил в воздух из пистолета, появились в Инстаграм одного из гостей, пишет «24 канал». Именно это видео, по всей видимости, помогло полиции оперативно найти виновников беспредела, устроенного в центре города.

Отмечается, что происшествие произошло 12 февраля. Свадебный кортеж проезжал в центре Полтавы, когда один из гостей стал стрелять из машины. Это произошло в 12.00, когда на улице еще было много людей.

Известно, что полиция нашла правонарушителя уже через два часа. У беспредельщика было изъято оружие, из которого, скорее всего, и велась стрельба. Отмечается, что инцидент будут расследовать как хулиганство. Правда, праздник в любом случае обернулся трагедией для гостя, ведь за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Позже в местных СМИ выяснили, что стрелком был водитель свадебного кортежа, в котором ехали жених с невестой. При этом, невестой оказалась сестра Александра Винниченко, который является обвиняемым по делу о стрельбе на пляже "Дублянщина" в 2017 году. Известно, что в результате той стрельбы было ранено 5 человек, а один и вовсе скончался.

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