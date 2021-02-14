Три знака Зодиака встретят суженого в День святого Валентина

День святого Валентина - праздник романтики, любви и нежности. 14 февраля влюбленные выражают свои искренние чувства и обмениваются подарками, устраивают романтические сюрпризы своей половинке.

Но, по словам астрологов, повезет только трем знакам Зодиака, они получат шанс перевернуть с ног на голову свою амурную жизнь 14 февраля, пишет Mixnews.

Овен

Овнам в этот день помогут храбрость и самоуверенность. Астрологи говорят, что 14 февраля у представителей этого знака большой шанс встретить человека, который перевернет их жизнь. Есть также возможность того, тот, кто рядом с ними, предназначен им судьбой. Но астрологи предупреждают не переусердствовать чтобы не напугать идеальную половинку.

Лев

Представитель этого знака Зодиака получит шанс встретить человека, для которого он станет центром вселенной, он будет его обожать, восхищаться, соблазнять и любить. Однако, чтобы зарождающаяся любовь не подрезала ему крылья, он должен держать эмоции в узде. Если этого не сделать все может плохо закончиться.

Скорпион

В День святого Валентина взрыв переживаний и эмоций будет действительно мощным, а новое - наполнено чувственностью и интимностью. Изначально обе стороны любовной игры будут рассчитывать на быстрые, горячие отношения, но неожиданно эта встреча может превратиться во что-то более постоянное.

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