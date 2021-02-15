Стало известно о ДТП за границей, в котором пострадали украинцы

Происшествие случилось в местности Левичин, недалеко Груйца в Мазовецком воеводстве на днях. Об этом сообщает местный сайт grojec24.net.

По предварительным данным, проезжая мимо другого автомобиля, 30-летний водитель автобуса "Volkswagen T4" выехал на обочину дороги, его занесло, а затем он врезался в дерево. Вероятно, авария произошла из-за гололеда.

В результате пострадали пять человек из восьми пассажиров - все граждане Украины.

По информации полицейских, все потерпевшие были в сознании, а полученные травмы не опасны для жизни.

Результат алкотестера показал, что водитель был трезв.

В результате ДТП перекрывали дорогу на полтора часа.

Ранее мы сообщали, что на днях в Винницкой области фуру, которая везла лимоны, на скользкой дороге занесло на встречную полосу. Она влетела в грузовик.

Недалеко, увидев аварию, остановились другие грузовики, а в один из них врезался автобус. В последнем находились работники, которые ехали из Польши в Херсон.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал.

А в середине января в Польше грузовик столкнулся с легковушкой. В результате погибли двое парней из Украины.

По данным председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова, двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Сообщается, что польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Напомним, масштабная авария на трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.

Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.