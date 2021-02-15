55-летняя актриса Ирина Безрукова в 2015 году похоронила сына, а сейчас поделилась жуткими деталями

14 марта 2015 тело сына Ирины, Андрея Ливанова, нашли в его квартире на юго-востоке Москвы. На тот момент парню было всего 25 лет.

На днях в эфире программы "Однажды…" на канале НТВ звезда призналась, что у ее ребенка нигде нет могилы, ведь она решила кремировать тело сына, пишет kp.ua. Прах парня был развеян над озером в Карелии.

По воспоминаниям Ирины, ее сын говорил, что количество людей на планете растет с большой скоростью и скоро мир превратится в одно большое кладбище, поэтому был против "захламления" Земли.

Звезда призналась, что просто выполнила волю сына.

Отец Андрея, Игорь, не мешал, ведь тоже знал, что парень хотел этого при жизни.

"Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила знаменитость.

Хотя и прошло шесть лет после трагедии, актриса не смогла справиться с болью утраты. Особенно тяжело, когда время приближается к датам его рождения или смерти.

"Я позволяю себе в эти дни, прошу у него прощения, вспоминаю, общаюсь с его друзьями, - подчеркнула Ирина.

Однажды артистка пригласила самых близких друзей и своего племянника, чтобы отдать им вещи умершего сына. Себе она оставила лишь "самые дорогие" сердцу.

Несмотря на беду, Безрукова счастлива, что ощутила радость материнства.

Отметим, Андрей Ливанов умер в ванной комнате. Рядом с его телом обнаружили инсулиновые шприцы, ведь парень три года страдал от тяжелой формы сахарного диабета. Следов насильственной смерти не обнаружили.

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