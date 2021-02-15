55-летняя актриса Ирина Безрукова в 2015 году похоронила сына, а сейчас поделилась жуткими деталями
14 марта 2015 тело сына Ирины, Андрея Ливанова, нашли в его квартире на юго-востоке Москвы. На тот момент парню было всего 25 лет.
На днях в эфире программы "Однажды…" на канале НТВ звезда призналась, что у ее ребенка нигде нет могилы, ведь она решила кремировать тело сына, пишет kp.ua. Прах парня был развеян над озером в Карелии.
По воспоминаниям Ирины, ее сын говорил, что количество людей на планете растет с большой скоростью и скоро мир превратится в одно большое кладбище, поэтому был против "захламления" Земли.
Звезда призналась, что просто выполнила волю сына.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Трогательное фото Ротару с мужем всплыло в сети, молодую певицу не узнать: "Кто бы мог подумать..."
Данилко не сдержал эмоций на шоу "Маска" после выступления Льва: "Разденусь догола и..."
Комаров из "Мир наизнанку" ошарашил кадрами из аэропорта во время пандемии: "Как вам такие перелеты?"
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
Отец Андрея, Игорь, не мешал, ведь тоже знал, что парень хотел этого при жизни.
"Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила знаменитость.
Хотя и прошло шесть лет после трагедии, актриса не смогла справиться с болью утраты. Особенно тяжело, когда время приближается к датам его рождения или смерти.
"Я позволяю себе в эти дни, прошу у него прощения, вспоминаю, общаюсь с его друзьями, - подчеркнула Ирина.
Однажды артистка пригласила самых близких друзей и своего племянника, чтобы отдать им вещи умершего сына. Себе она оставила лишь "самые дорогие" сердцу.
Несмотря на беду, Безрукова счастлива, что ощутила радость материнства.
Отметим, Андрей Ливанов умер в ванной комнате. Рядом с его телом обнаружили инсулиновые шприцы, ведь парень три года страдал от тяжелой формы сахарного диабета. Следов насильственной смерти не обнаружили.
Напомним, "Страшно представить, что бы там творилось": Безруков поведал, как "благородный" поступок РФ спас Крым
Как сообщала Politeka, звезда "Бригады" внезапно ушел из жизни, Сергей Безруков опубликовал фото: "Очень жаль"
Также Politeka писала, что Безруков воспел Путина и поведал, как Россия спасла Крым: "Что бы там творилось, если..."