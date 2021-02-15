Актеры из "Дизель Шоу" Александр Бережок и Евгений Гашенко поразили выходкой

Артисты давно полюбились зрителям, поэтому их появление всегда радует, сообщает Politeka.net. В этот раз оба удивили поведением.

Гашенко и Бережок предстали в образах офисных работников в скетч-шоу "На троих". Артисты высмеяли людей, которые бездельничают во время работы, а чтобы их время пролетело, они выдумывают себе глупые занятия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В этот раз оба надели на головы ведра и стучали по ним швабрами.

"Доброе утро понедельника🥰 Ну что, все настроились на рабочий лад? Наши офисные клерки желают вам продуктивной работы и терпения до пятницы😄 Потому что уже в пятницу вас ждут новые серии “На троих”🤩 Удачной недели и позитивного настроя🙌🏻", - написали авторы поста.

За четыре часа пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"хахаха", "Саша с Женей не перестают удивлять", "Каждый раз жду в понедельник чего очередного покажете в посте про этих двух офисных сотрудничков👏как всегда🔥👏😍😂😂спасибо ❤️", "Это точно я с лучшей подругой 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Евгений Гашенко в 2000 году вместе с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко создали команду КВН «Дизель».

Спустя несколько лет они же, но еще с Александром Бережком и Алексеем Бланаром создали популярное "Дизель Шоу".

Программа идет по сей день и не теряет своей популярности.

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