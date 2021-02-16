Десятки абонентов остались без света и газа

Мощный взрыв с последующим горением произошел вечером 15 февраля на границе оккупированного Луганска в районе Большой Вергунки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на боевиков и очевидцы в соцсети.

"Приблизительно в 22.05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 метров", - говорится в одном из сообщений.

РБК со ссылкой на "Луганскгаз" передает, что авария задела газопровод среднего давления диаметром 400 мм.

Отмечается, что на место в срочном порядке выехали пожарные, которым понадобилось несколько часов на то, чтобы перекрыть газ, потушить огонь и демонтировать поврежденные конструкции.

В результате ЧП, около 95 абонентов оказались отрезанными от "голубого топлива", кроме того в результате взрыва, была повреждена ЛЭП, из-за чего около 2000 абонентов остались без света.

Ситуацию активно обсуждают в Твиттере:

"возле меня пожарная часть близко, в громкоговоритель объявили тревогу и выезд, послышалось что на улицу Ломоносова"

"заправка бы не гудела на полгорода скорее всего это труба газовая"

"Так в 90-е было также и там же, взрыв, зарево до неба, гул низкой частоты на полгорода, как раз за многоквартирными домами на пустыре в самом начале малой Вергунки. Тогда повезло, никого не поджарили"

Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме под Одессой, люди остались без крыши над головой: кадры

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