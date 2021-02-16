Бизнес-леди, внучка Витольда Фокина, певица, а с недавних пор – дизайнер Маша Фокина едва не лишилась жизни

О непростом периоде своей жизни она рассказала в программе «ЖВЛ».

Жизнь Маши находилась под пристальным вниманием еще с детства. Тогда, чтобы защитить единственную дочь и внучку, к ней всегда приставляли охрану.

«Не могла ходить по улице, я не могла спуститься в лифте в школу. Не могла перейти дорогу в школу. Ко мне был приставлен охранник, водитель с самого детства. У меня очень сильный был контроль. Я гуляла под окнами, чтобы бабушка с дедушкой видели снизу. Я не смогла жить так просто», - рассказала Фокина.

Из-за такого чрезмерного контроля однажды она даже хотела покончить с собой.

«Я наглоталась таблеток. От давления, но-шпы. И просто я просыпаюсь, как будто я в клубе и мне было нехорошо, скажем так», - поделилась артистка.

К счастью, тогда все обошлось. Сейчас Маша Фокина вместе с мужем и ребенком живет в США.

Бывает Маша Фокина и в Украине, здесь она занимается бизнесоми творчеством. Сейчас она работает с саунд-продюсером Томашем Лукачем над своими новыми песнями.

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