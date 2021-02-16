Дочь народной артистки России Маргариты Тереховой рассказала о состоянии здоровья 78-летней матери, страдающей болезнью Альцгеймера

50-летняя Анна Терехова рассказала, что состояние актрисы стабильное, передает «Экспресс газета».

«Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Это продолжается больше 10 лет», - говорит дочь артистки.

Анна Терехова добавила, что пандемия добавила новых трудностей

«Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки. Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается. Она и телевизор смотрит, музыку слушает. Мы с братом Александром, его супругой Таней и их пятилетней дочкой Верой стараемся маму чаще навещать», - говорит она.

Анна отметила, что болезнь Альцгеймера неизлечима, но если ухаживать за больным, можно намного продлить ему жизнь.

К Тереховой регулярно на осмотры ходит участковый врач. А вот положить ее в клинику на обследование не получилось, поскольку ее переформатировали в ковид-госпиталь.

Родным Тереховой материально помогает Театр Моссовета, за ней там сохранена зарплата. Выручает и благотворительный Фонд «Артист».

Ранее дочь Маргариты Тереховой рассказывала, что уход за больной обходится семье примерно в 60 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит зарплата сиделки, еда, лекарства, квартплата, коммунальные и непредвиденные расходы.

Напомним, в России знаменитая актриса театра и кино, прославившаяся еще в эпоху советского кинематографа, имеющая в послужном списке работу с выдающимся режиссером Андреем Тарковским, Маргарита Терехова уже более десяти лет страдает от болезни Альцгеймера.

Напомним, знаменитая актриса-красавица Терехова угасает на глазах, врачи не в силах помочь: «Детки, пожалуйста…»

Как сообщала Politeka, знаменитая актриса Терехова перестала узнавать близких: сын рассказал жуткую правду.

Также Politeka писала, что родственники знаменитой артистки растратили миллионы наследства: живут в нищете.