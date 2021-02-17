В Киеве в парке Партизанской славы 16 февраля муниципальная охрана обнаружила тело молодой девушки
Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет, кто она – до сих пор выясняют.
"Похоже, что она просто замерзла. Мы не исключаем, что девушка находилась в парке со вчерашнего дня. Личность сейчас устанавливаем, никаких документов у нее не было", — сообщил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин в комментарии ТСН.
На фотографиях, которые появились в Сети видно, что тело девушки лежит на утоптанном снегу. Одета она довольно тепло и опрятно. Впрочем, куртка расстегнута, на одной руке нет перчатки. Рядом нет сумки, карманы брюк вывернуты наружу.
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Трагедию активно обсуждают в соцсетях.
«Боже ужас 😢видно молодая. Хорошо чисто одета!!! Карманы вывернуты, неужели наркоманы постарались», «Какой ужас! Бедная девочка! Царство небесное. И сил пережить родителям такое горе», «Ужас, опять парк Киева и девушка», «Какой ужас!!! Это такой многолюдный парк», «Бедные родители», «Каждый вечер там гуляю с собакой, освещается только пару дорожек, вся остальная часть парка мертвенно-темная», - пишут в Сети.
Стоит отметить, что подобные случаи в парке Партизанской славы происходят, к сожалению, периодически. Около месяца назад там нашли тело обнаженного мужчины, его вещи были разбросаны вокруг. А два года назад мертвую девушку 25 лет.
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