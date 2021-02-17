Актер Алексей Янин в 32 года перенес инсульт
Успешный и востребованный актер оказался прикован к коляске, передает "Одна минута".
В 2015 году 6 мая актеру стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Алексей перенес инсульт.
Однако, врачи назначили операцию только на 12 мая, за шесть дней молодому мужчине стало хуже, в результате, Янин был введен в состояние медицинской комы.
После выхода из комы через два месяца, актер уже не смог вернуться к привычной жизни.
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Он не смог самостоятельно есть, передвигаться, разговаривать, а в начале, даже дышать.
Сейчас Алексея Янина трудно узнать. В этом году он отметил свой 37-ый день рождения.
Его жена и мама поддерживают его и помогают восстановиться.
В 2020 году, через пять лет после трагедии, Алексей Янин впервые смог встать на ноги и даже улыбнулся.
Ранее мы писали, что одессита, которому стало плохо в маршрутке, ограбили пассажиры
У 42-летнего Андрея Чистяка случился инсульт в общественном транспорте, несвоевременно оказанная помощь стоила ему жизни, передает "7kanal".
Ни водитель, ни пассажиры даже не поинтересовались его самочувствием.
Более того, воспользовавшись ситуацией, неизвестные украли у него мобильный телефон.
Водитель маршрутки просто высадил Андрея из транспорта несмотря на то, что пассажир был абсолютно трезв и опрятно одет.
На остановке на него обратили внимание люди, вызвали «скорую помощь». Медики больше двух суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, было уже слишком поздно и спасти человека не удалось.
Напомним, что мощное пламя полыхало во дворе многоэтажки в Одессе, люди выскочили на улицу: видео пожара
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