Актер Алексей Янин в 32 года перенес инсульт

Успешный и востребованный актер оказался прикован к коляске, передает "Одна минута".

В 2015 году 6 мая актеру стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Алексей перенес инсульт.

Однако, врачи назначили операцию только на 12 мая, за шесть дней молодому мужчине стало хуже, в результате, Янин был введен в состояние медицинской комы.

После выхода из комы через два месяца, актер уже не смог вернуться к привычной жизни.

Он не смог самостоятельно есть, передвигаться, разговаривать, а в начале, даже дышать.

Сейчас Алексея Янина трудно узнать. В этом году он отметил свой 37-ый день рождения.

Его жена и мама поддерживают его и помогают восстановиться.

В 2020 году, через пять лет после трагедии, Алексей Янин впервые смог встать на ноги и даже улыбнулся.

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У 42-летнего Андрея Чистяка случился инсульт в общественном транспорте, несвоевременно оказанная помощь стоила ему жизни, передает "7kanal".

Ни водитель, ни пассажиры даже не поинтересовались его самочувствием.

Более того, воспользовавшись ситуацией, неизвестные украли у него мобильный телефон.

Водитель маршрутки просто высадил Андрея из транспорта несмотря на то, что пассажир был абсолютно трезв и опрятно одет.

На остановке на него обратили внимание люди, вызвали «скорую помощь». Медики больше двух суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, было уже слишком поздно и спасти человека не удалось.

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