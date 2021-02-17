Если ваш ребенок болеет - прочитайте ему и себе эту молитву

Молитва за больного ребенка

Отец, спасибо, что когда твой Сын украсил эту землю, Он поздравил детей и благословил их. Спасибо, что та же сила, которая воскресила его из мертвых, сейчас действует. Господи, мы приглашаем тебя прийти силой Святого Духа и исцелить этого прекрасного ребенка.

Приди и пульсируй через его тело Своим Духом. Принесите свое исцеление и укрепите его. Мы просим, чтобы во имя Иисуса эта болезнь оставила его тело сейчас. Спасибо, что вы слышите нашу молитву и что бы ни случилось, вы дорожите этим ребенком и держите его на ладони сейчас и всегда. Аминь.

А это благословение для родителей, которые молятся за своего ребенка или младенца.

Молитва о защите семьи

Господи, да будет с нами каждый день. Направляя и ведя нас всегда нежно. Господи, да будешь стоять над нами, помоги нам увидеть надежду на будущее, на все, чем мы можем быть. Господи, поддержи нас, когда Мы слишком разбиты или устали, чтобы действительно иметь силы.

Господь будет впереди нас, сглаживая наши пути, Защищая и благословляя места, которые мы проходим. Господь будет позади нас, исцеляя наши раны, прощая наши ошибки и делая нас новыми. Иисусе, будь внутри нас, эта семья твоя. Во имя Иисуса, аминь.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".