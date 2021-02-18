Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк порадовала фанатов жарким фото, на котором появилась в пикантном образе

Как сообщает Politeka.net, британская актриса Эмилия Кларк покорила миллионы зрителей по всему миру после выхода на экраны культового сериала "Игра престолов". В этой картине актриса сыграла гордую мать драконов Дейнерис Таргариен. Красотка собрала в своем Instagram многомиллионную аудиторию, правда не часто делится с поклонниками новыми фотографиями. А вот в этой же соцсети есть множество фан-аккаунтов, посвященных звезде, где поклонники обмениваются ее снимками и новостями.

Так, недавно в одном из таких фан-аккаунтов опубликовали пикантное черно-белое фото Эмилии, на котором она появилась в весьма откровенном образе. На снимке актриса запечатлена в интересной локации, она присела в кресло, кокетливо выставив стройные ножки в сильных черных туфельках на шпильках.

Перед камерой красотка появилась в узком черном боди на тонких бретельках, которое подчеркнуло изящную фигурку и оголило ошеломительное декольте. К слову, одна бретелька предательски сползла, добавляя образу актрисы некой игривости. Волосы Кларк распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она внимательно смотрит в объектив, испепеляя своим острым взглядом.

Поклонники просто без ума от новой фотографии Эмилии, актрису осыпают комплиментами и восторженными комментариями. Многие отметили, что выглядит она просто потрясающе. Правда, привыкшие длинные светлым волосам девушки, удивлены ее новой прической.

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