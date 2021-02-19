Украинская туристка из города Ровно погибла во время отдыха в Египте
Об этом сообщает ровенское издание "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники.
Трагедия случилась, когда женщина занимаясь подводным плаванием - снорклингом.
Сообщается, что украинка находилась на отдыхе вместе с мужем, который в маске с дыхательной трубкой плавал вместе с ней. В какой-то молмент он обнаружил, что жена исчезла из поля зрения. Мужчина сразу же позвал спасателей, но спасти его супругу им не удалось.
Подробности гибели украинки и обстоятельства трагедии все еще устанавливают.
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Напомним, осенью 2020 года во время отдыха в Египте украинская семья пострадала от нападения акулы.
По данным Государственного агентства развития туризма Украины, инцидент произошел 25 октября 2020 года в районе морского заповедника Рас-Мохаммед неподалеку от Шарм-эль-Шейха. В тот день акулой были атакованы два туриста, занимавшиеся дайвингом, а также инструктор.
Сообщалось, что ребенок потерял часть руки ниже локтя. Он перенес несколько операций, но спасти руку не удалось.
ЧП подтвердили и представители Министерства окружающей среды Египта.
Напомним про зверское убийство украинки в Египте: названо имя погибшей.
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