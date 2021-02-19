Украинская туристка из города Ровно погибла во время отдыха в Египте

Об этом сообщает ровенское издание "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники.

Трагедия случилась, когда женщина занимаясь подводным плаванием - снорклингом.

Сообщается, что украинка находилась на отдыхе вместе с мужем, который в маске с дыхательной трубкой плавал вместе с ней. В какой-то молмент он обнаружил, что жена исчезла из поля зрения. Мужчина сразу же позвал спасателей, но спасти его супругу им не удалось.

Подробности гибели украинки и обстоятельства трагедии все еще устанавливают.

Напомним, осенью 2020 года во время отдыха в Египте украинская семья пострадала от нападения акулы.

По данным Государственного агентства развития туризма Украины, инцидент произошел 25 октября 2020 года в районе морского заповедника Рас-Мохаммед неподалеку от Шарм-эль-Шейха. В тот день акулой были атакованы два туриста, занимавшиеся дайвингом, а также инструктор.

Сообщалось, что ребенок потерял часть руки ниже локтя. Он перенес несколько операций, но спасти руку не удалось.

ЧП подтвердили и представители Министерства окружающей среды Египта.

Напомним про зверское убийство украинки в Египте: названо имя погибшей.

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