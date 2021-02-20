Знаменитая модель Эмили Ратаковски привлекала внимание до беременности к себе даже простым образом

Во время беременности Ратаковски начала скучать по прежним формам, потому нередко показывает в Стори снимки, которые были сделаны еще до того, как она узнала об интересном положении. Девушка рассказывает в Инстаграм, что пока что чувствует себя, словно Винни Пух и это очень непривычно.

Как видно на фото, сделанном до беременности, Ратаковски выглядит очень стройной и привлекательной. А секрет ей образа в том, что ей просто очень повезло с генами. Диету она соблюдает лишь для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Если Ратаковски хочет вредную еду или алкоголь, то не отказывает себе в этом.

«Возможно, после 30 я начну задумываться о том, как не потерять форму. А пока я просто наслаждаюсь жизнью»,— говорила раньше Ратаковски.

Вместо изнурительных тренировок, модель всегда любила пешие прогулки, йогу и массаж с баней. За кожей же модель следит очень тщательно, чтобы не испортить внешность, также звезда не делает укладки, ведь не хочет испортить свои локоны.

Как видно, фанаты горячей красотки не унывают и продолжают публиковать в Instagram архивные снимки, которые соблазняют сеть. Модель выбрала для выхода бордовое платье, которое тесно облегало ее формы, с откровенным декольте и рукавами с вырезами.

"Мне нравится этот взгляд💜", "Ты великолепная", "Ты выглядишь такой кавайной", "Вай-вай красивая какая горячая 🔥 избыток сладкого", "Суслик хочет понравиться 👍", "Слишком сладко", "Совершенство 😍", "Выглядит отлично", "Как красиво ты выглядишь".

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини.