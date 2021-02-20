Коронавирусная инфекция не отступает, на неделю закроют несколько областей

В Украине продолжается распространение коронавирусной инфекции, за последние сутки было выявлено 6 295 новых случаев, зараженных опасной инфекцией. Лидерами среди количества заболевших в последнее время стали три области, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская, об этом сообщил Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет Politeka.net.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, именно в этих областях наблюдается критическое увеличение количества заболевших. Ляшко связывает уровень заболевания с туристическим бизнесом.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях — это три области с критическим ростом числа случаев. Мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе", - заявил Ляшко

По замминистра МОЗ Украины в ведомстве решили остановить работу определенных инфраструктур в данных областях. Закроют рестораны, кафе, приостановят работу развлекательной инфраструктуры.

"ТЭБ и ЧС на местном уровне было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания», - заявил замминистра МОЗ.

С 24 февраля будет действовать адаптивный карантин. В частности, Ивано-Франковск будет находиться в «красной карантинной зоне.

Также Ляшко подчеркнул, что развлекательный сектор может функционировать в условиях карантина только тогда, когда мы придерживаемся прописанных правил.

Он рассказал, что если придерживаясь простых правил можно достичь определенных успехов, чтобы и развлекательные комплексы работали, и количество заболевших не увеличивалось.

В Ивано-Франковской области загруженность больниц с больными коронавирусом достигает 100%. Было принято решение увеличить количество койко-мест до 600, введя новые учреждения для приема COVID-больных.

За последние сутки госпитализировано 2 225 человек, летальных случаев зарегистрировано 73, победило болезнь – 4 539 человек.

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