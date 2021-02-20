Было уже слишком поздно

Отдых на египетском курорте обернулся для украинки и ее супруга настоящим кошмаром

65-летняя жительница Ровно вместе с мужем занимались подводным погружением, когда произошла беда, пишет издание "Радио Трек".

Только сейчас появились подробности инцидента, случившегося еще 13 февраля. Отмечется, что причиной смерти украинки мог стать сердечный приступ, который случился с ней в воде.

Женщина в полной экипировке (с маской, трубкой и ластами) плавала под водой, когда внезапно исчезла из поля зрения мужа. Тот сразу же вызвал спасателей, но, к сожалению, было уже слишком поздно.

В пресс-службе МИД сообщили, что гроб с телом жительницы Ровно должны были доставить 19 февраля, в аэропорт Львова. Посольство Украины в Египте обеспечивало консульское сопровождение этого дела.

Ранее мы рассказывали, 17-летняя девушка погибла на отдыхе в Доминиканской Республике. Так, туристка наступила на оголенный электрический провод и получила смертельный удар током, когда вместе со своими родными шла босиком к отелю в Пунта-Кане. Провод лежал на металлической лестнице, которая вела на мост.

Медики оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли спасти девушку.

Предварительное расследование показало, что девушка умерла от сердечно-дыхательной недостаточности.

Напомним про зверское убийство украинки в Египте: названо имя погибшей.

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