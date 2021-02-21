Жуткая трагедия произошла во Львовской области, на месте разбиралась полиция
Так, в субботу, 20 февраля, в 19.05 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в Дрогобыче произошел взрыв, передает Politeka.net со ссылкой на сайт ГУНП.
Отмечается, что на место ЧП сразу же выехали следственно-оперативная группа и другие специалисты, включая руководителя главка львовской полиции Александра Шляховского.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Скандалом обернулась звездная вечеринка для беременной с Екатериной Осадчей: "Что за бабка?"
Трагедия разворачивается в Карпатах, подняли авиацию: "Ничего, кроме зажигалки не было", фото и подробности
Правоохранители установили, что в результате мощного взрыва погибли двое мужчин 37 и 40 лет, оба местных жителя. Также пострадала женщина, находившаяся рядом с ними - потерпевшую срочно доставили в больницу.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В полиции отметили, что проводится расследование и устанавливаются все обстоятельста и причины трагедии.
Ситуацию у себя на страничке в соцсети Фейсбук прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, один из погибших с подругой пришли в гости к знакомым, встреча закончилась фатально.
"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках".
Пользователи активно обсуждают трагедию:
"Любовный треугольник с гранатой..."
"Даже палка в руках неадеквата - опасное оружие... Никто не владеет достоверной информацией о количестве оружия, которое незаконно было привезено из зоны АТО... и когда такая игрушка оказывается в руках людей с нарушенной психикой, происходит непоправимое... гибнут люди"
"Убивают люди, не оружие. Эмоции страшная штука"
Напомним, мощный взрыв уничтожил дом на Одесчине, пожарные назвали причину: подробности ЧП
Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в церкви на Львовщине, старый храм вспыхнул как спичка: кадры и первые детали ЧП
Также Politeka писала, "Хотела, что было теплее": украинка погубила себя и маленького ребенка на Львовщине, детали трагедии