Жуткая трагедия произошла во Львовской области, на месте разбиралась полиция

Так, в субботу, 20 февраля, в 19.05 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов на улице Стрыйской в ​​Дрогобыче произошел взрыв, передает Politeka.net со ссылкой на сайт ГУНП.

Отмечается, что на место ЧП сразу же выехали следственно-оперативная группа и другие специалисты, включая руководителя главка львовской полиции Александра Шляховского.

Правоохранители установили, что в результате мощного взрыва погибли двое мужчин 37 и 40 лет, оба местных жителя. Также пострадала женщина, находившаяся рядом с ними - потерпевшую срочно доставили в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что проводится расследование и устанавливаются все обстоятельста и причины трагедии.

Ситуацию у себя на страничке в соцсети Фейсбук прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, один из погибших с подругой пришли в гости к знакомым, встреча закончилась фатально.

"Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках".

Пользователи активно обсуждают трагедию:

"Любовный треугольник с гранатой..."

"Даже палка в руках неадеквата - опасное оружие... Никто не владеет достоверной информацией о количестве оружия, которое незаконно было привезено из зоны АТО... и когда такая игрушка оказывается в руках людей с нарушенной психикой, происходит непоправимое... гибнут люди"

"Убивают люди, не оружие. Эмоции страшная штука"

Напомним, мощный взрыв уничтожил дом на Одесчине, пожарные назвали причину: подробности ЧП

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в церкви на Львовщине, старый храм вспыхнул как спичка: кадры и первые детали ЧП

Также Politeka писала, "Хотела, что было теплее": украинка погубила себя и маленького ребенка на Львовщине, детали трагедии