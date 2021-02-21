Изменения климата в Украине может пагубно отразиться на населении, в плоть до вымирания людей
Тревожным прогнозом поделился известный ученый-биолог Стюарт Пимм, пишет
Он рассказала, что лето в Украине с каждым годом будет становится всё более жарким и засушливым, вследствие чего начнет уничтожаться сельское хозяйство.
«Это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек ", - признался специалист.
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Биолог обратил внимание, что с каждым годом число чрезвычайных погодных явлений только увеличивается и они наносят существенным вред как людям, так животным.
«Но нам под силу что-то изменить и в первую очередь - использовать возобновляемые источники энергии», - говорит Пимм.
«Второе - мы можем научиться быть эффективными. Уже сейчас говорят, что в ближайшие 20 лет мы можем отказаться от бензина и пересесть на электромобили. Люди учатся также экономить энергию», - добавляет ученый.
Не секрет, что в США уже отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. При этом "Зеленая энергия" становится более дешевой. Также Пимм призвал заботиться о природе и не загрязнять ее.
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