В Европе жара убила уже десятки тысяч человек

Изменения климата в Украине может пагубно отразиться на населении, в плоть до вымирания людей

Тревожным прогнозом поделился известный ученый-биолог Стюарт Пимм, пишет Апостроф.

Он рассказала, что лето в Украине с каждым годом будет становится всё более жарким и засушливым, вследствие чего начнет уничтожаться сельское хозяйство.

«Это может привести к вымиранию людей на этой территории. Вы знаете, что в Европе жара убила уже десятки тысяч человек ", - признался специалист.

Биолог обратил внимание, что с каждым годом число чрезвычайных погодных явлений только увеличивается и они наносят существенным вред как людям, так животным.

«Но нам под силу что-то изменить и в первую очередь - использовать возобновляемые источники энергии», - говорит Пимм.

«Второе - мы можем научиться быть эффективными. Уже сейчас говорят, что в ближайшие 20 лет мы можем отказаться от бензина и пересесть на электромобили. Люди учатся также экономить энергию», - добавляет ученый.

Не секрет, что в США уже отказываются от ископаемого топлива и повсеместно переходят к ветряной и солнечной энергии. При этом "Зеленая энергия" становится более дешевой. Также Пимм призвал заботиться о природе и не загрязнять ее.

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