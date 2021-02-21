Звезда шоу «Холостяк» Макс Михайлюк поделился актуальной для него проблемой, которая возникла из-за пандемии

Как известно, сейчас экс-Холостяк счастлив в отношениях с моделью Дарьей Хлистун. Пара уже успела тайно пожениться и сейчас ждет появления на свет своего ребенка. Однако, не все в жизни Михайлюка идет так гладко.

Как известно, Макс – пилот и владелец собственной летной школы. При этом, за время пандемии и повсеместного карантина сфера авиаперевозок столкнулась с большими проблемами, а многие пилоты лишились работы.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм Михайлюк высказался на эту тему.

«Сегодня общался с друзьями, с которыми учился в академии и работал в Америке. Авиакомпании начинают приходить в себя, возобновляется набор лётных экипажей. Многие из них не работали больше года и получили welcome back to work letters. Очень надеюсь, что условия в Европе и остальном Мире будут налаживаться и мы снова будем летать как прежде!», - написал Макс.

На фото он показал себя в своей форме пилота. Судя по всему, он по ней сильно скучает. Так, в ответ на комментарий своей возлюбленной он написал: «Мысим хочет летать».

Подписчики экс-холостяка бурно отреагировали на его пост.

«Максим вы лучший очень люблю вас», «Самый красивый человек - это счастливый. Максим Дася тебя очень украшает», «Самый красивый и милый пилот», «Красавчик», - пишут в комментариях.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

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