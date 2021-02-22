Мужчина отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков с кулаками
Об этом сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, передает "Суспільне".
Инцидент произошел в селе Староселье на Городищине.Там около 12 часов 21 февраля 40-летнему мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь.
Отмечается, что на месте фельдшер мужчину госпитализировать.
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В автомобиле "скорой", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя. Сначала он перегрыз капельницу, затем выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера.
Водитель вмешался и заступился за медика. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя.
Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.
Отметим, инцидент активно комментируют в Сети.
«Видно электрошокеры больше нужны медикам чем полицейским», «На меня больной с ножом нападал. Я его утюгом вырубил - на столе стоял. Менты сказали, что повезло, что не наглухо», «Зачем капельницу грыз-то? Белка что ли?» - пишут в комментариях.
Напомним, на Одесчине мужчина бросил гранату в людей, детали: виновник уже наказан.
Как сообщала Politeka, ребенок стал жертвой преступления по дороге из школы: напали у подъезда собственного дома.
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