Мужчина отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков с кулаками

Об этом сообщила пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок, передает "Суспільне".

Инцидент произошел в селе Староселье на Городищине.Там около 12 часов 21 февраля 40-летнему мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь.

Отмечается, что на месте фельдшер мужчину госпитализировать.

В автомобиле "скорой", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя. Сначала он перегрыз капельницу, затем выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера.

Водитель вмешался и заступился за медика. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя.

Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.

Отметим, инцидент активно комментируют в Сети.

«Видно электрошокеры больше нужны медикам чем полицейским», «На меня больной с ножом нападал. Я его утюгом вырубил - на столе стоял. Менты сказали, что повезло, что не наглухо», «Зачем капельницу грыз-то? Белка что ли?» - пишут в комментариях.

Напомним, на Одесчине мужчина бросил гранату в людей, детали: виновник уже наказан.

Как сообщала Politeka, ребенок стал жертвой преступления по дороге из школы: напали у подъезда собственного дома.

Также Politeka писала, что охранники супермаркета поиздевались над мужчиной: видео безжалостного поступка слили в сеть.