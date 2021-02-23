Звезда шоу «Холостяк», модель Виктория Короткова, дала первое интервью после смертельного ДТП

Девушка получила известность после участия в шоу "Холостяк", в котором героем выступил певец Егор Крид, пишет Politeka.net. Тогда шатенка не выиграла, но смогла заработать массу подписчиков в Инстаграм.

Сейчас за жизнью звезды в популярной соцсети следят 833 тысячи человек, хотя первый пост после трагедии она сделала только сегодня.

В октябре прошлого года модель сбила насмерть 39-летнего мужчину на Кутузовском проспекте Москвы. Новость вызвала большой резонанс в обществе.

После трагедии Короткова перестала выходить на связь с журналистами и не появлялась на светских мероприятиях.

23 февраля девушка прервала молчание дав большое интервью сайту Tatler.

Водитель "Гелендвагена" насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве.



Все случилось на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Водитель «Гелика» сбил человека, который решил перебежать дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб. pic.twitter.com/ygkwXrofOT — Mash (@mash_breaking) October 5, 2020

Звезда рассказала, как чувствовала себя все это время. По словам Виктории, она страдала бессоницей после пережитого. Медики выписывали модели транквилизаторы, чтобы она могла поспать.

Кроме того, Коротковой рекомендовали обратиться за помощью к психологу. Все это время девушка была в подавленном состоянии, отрезав себя от внешнего мира. Модель не выходила из дома, а когда пыталась уснуть - ей снилось ДТП.

"Я была раздавлена. Я отрезала себя от внешнего мира... Я жила в аду", — призналась Короткова.

После роковой ночи модель так и не может сесть за руль, сейчас она передвигается с водителем.

Виктория не могла спокойно проезжать мимо места происшествия и первое время закрывала глаза, только спустя месяцы после работы со специалистами она смогла немного прийти в себя.

Как отметила участница "Холостяка", сейчас она работает над своим психологическим здоровьем.

«По кирпичику выкладываю себя заново. Объективно - моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде», - поделилась Виктория.

Стоит отметить, что производство в отношении Виктории так и не было открыто. По версии следствия, мужчина в нетрезвом состоянии перебегал дорогу в неположенном месте.

Напомним, звезда-красотка "Холостяка" попала в смертельное ДТП, очевидцы раскрыли детали: "Живого места от человека не осталось"

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