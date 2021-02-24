Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые столкнутся с трудностями под конец зимы

Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Близнецы

Рожденным под этим созвездием ждет несколько дней, которые могут подпортить настроение в феврале. Не исключено, что проблемы могут стать проверкой на прочность. Не нужно гневить судьбу. 27 и 28 февраля лучше дать свободу второй половинке.

Лев

Представители этого знака Зодиака могут пережить финансовые потрясения под конец зимы. По словам Глобы, вам нужно быть бдительней в совершении любых денежных операций. Астролог уверяет, что важные и дорогостоящие покупки будут лишними в феврале.

Дева

Выходные 27 и 28 февраля станут для вас неудачными. По словам Глобы, все важные дела Девам нужно уладить до конца недели. Одиноким представителям этого знака Зодиака лучше отказаться от новых знакомств, романтики и свиданий.

Весы

Непростое время наступит и у рожденных под этим созвездием. Астролог рекомендует справляться с возникшими трудностями максимально быстро и оперативно. По его словам, велика вероятность повстречать на своем пути очень важных людей.

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