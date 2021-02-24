Голливудская актриса Анджелина Джоли в молодости всегда делала один и тот же акцент на фото

Анджелина Джоли не ведет собственный Инстаграм, избегая лишнего внимания прессы и не желая давать новые поводы для сплетен. На фан-аккаунтах знаменитости поклонники же публикуют лучшие, по их мнению кадры со звездой за прошешие годы.

Одними из таких стали чувственные снимки с молодой Джоли в 1991 году, когда ей было всего 16 лет. В объективе фотографа Майкла Клемента прославленная красотка выглядела бесподобно. Черное просто платье подчеркнуло ее естественную красоту, а практически полное отсутствие макияжа лишь добавило актрисе изысканности.

Стоит отметить, что о своей привлекательности Джоли знала с рождения. В 14 лет Джоли даже заявила, что у нее есть гражданский муж, а после она попыталась соблазнить любовника матери, чем нанесла серьезную обиду всей семье. До совершеннолетия актриса даже перепробовала все существующие на тот момент наркотики. Лишь работа моделью и новые роли на экране спасли ее от плохого конца.

«Моя любовь 😍; Великолепно 😍; Красота❤Hermosa🔥; Ваша фигура выглядит прекрасной и горячей, даже в простом платье; какая булочка; Вау супер прекрасная леди; Великолепн; Шикарная леди; История о любви; Такая красивая».

Поскольку сейчас Джоли предпочитает не светиться перед камерами и не ведет свой Инстаграм, поклонники сами делятся лучшими, по их мнению, фотографиями знаменитости и рассказывают о ее жизни.

Ранее под обсуждения попали фото, которые сделал Патрик Демаршелье для модного глянца.

На одном из снимков эффектная актриса позировала в темно-синем топе с аккуратным дизайном, главный акцент которого – зона декольте. Блестящий макияж, простая укладка с челкой и выгодный ракурс также создали идеальный образ.

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