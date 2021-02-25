Украинцам уже совсем скоро придется доказывать совершенное владение национальным языком
Радует одно, сдавать экзамен придется не всем, а только желающим принять участие в конкурсе на должность в какой-либо из государственных структур.
О сроках и условиях проведения экзамена рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская, пишет "Интерфакс-Украина".
По ее словам, 16 июля 2021 вступает в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами.
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Таким образом, более 100 тысяч людей будут подтверждать знание языка.
"Количество людей, которые на сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч", - отметила Демская.
Экзамен будущие чиновники будут сдавать за компьютером. Он продлится 2 часа и будет состоять из двух частей. Письменная - здесь надо пройти тест и написать текст. И устная - в форме онлайн-беседы с экзаменатором.
По информации Демской, тем кто уже находится на госслужбе, сдавать экзамен не придется.
"Все, кто сегодня уже работают — то есть не идут на конкурс и не претендуют на какую-либо должность, а уже на ней находятся, — они не будут сдавать экзамен", - отметила чиновница.
Она также рассказала, что центры для сдачи экзаменов будут расположены по меньшей мере в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно.
Напомним, с 16 января текущего года начала действовать норма о том, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Таким образом, работники супермаркетов, банков, кафе или интернет-магазинов должны обслуживать клиентов на украинском языке.
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