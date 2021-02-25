Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовая удача до конца зимы

По словам специалиста, среди счастливчиков оказались четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен

Ваше стремление достичь высот на рабочем поприще наконец-то принесет результаты. По словам астролога, прежде всего Овнам светят финансовые бонусы. Глоба уверяет, что вы движетесь по правильному пути и продолжая в том же духе вам удастся еще большего успеха.

Водолей

Для рожденных под этим созвездием деньги придут откуда вы даже не предполагали. Приятный финансовый бонус станет для вас решением многих проблем. По словам астролога, Водолеям пора задуматься о превращении хобби в постоянную работу.

Лев

У представителей этого знака Зодиака появится шанс увеличить доход и забраться выше в иерархии должностей сохранится до самого конца месяца. Глоба уверяет, что для достижения новых высот на работе вам предстоит проявить активность.

Козерог



Рожденные под этим созвездием, чтобы приумножить финансы, предстоит проявить всю свою настойчивость и трудолюбие. По словам Глобы, ваши труды окупятся сполна, а в руки к вам по хорошей цене попадет вещь, о которой вы долгое время мечтали.

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Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

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