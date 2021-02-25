А вы бы переехали?

В Швеции продают квартиру за смехотворную сумму



Об этом сообщает hyser.



В небольшом городке Суорселе выставили на продажу квартиру по стоимости в 1 шведскую крону (3,39 гривны).

Всего городские власти предлагают 2 квартиры, жилая площадь которых составляет около 54 квадратных метров.

Если желающих купить квартиру будет больше одного человека, то покупка будет проходить в формате аукциона.

Стоит отметить, что с 14 января, пока что не появилось ни одного покупателя, так же как и желающего взять это жилье в аренду.

Суорселе - городок небольшой, и в нем проживает чуть больше чем 2 700 человек. Поскольку это коммуна, то образовательных учреждений для детей здесь нет.

Так как городок находится на севере страны, то климат здесь не их теплых.

Ранее мы сообщали, что в Киеве продают квартиру, общий метраж которой - всего 6 кв. м. Объявление о продаже такого "компактного" жилья появилось на одной из торговых площадок в сети.

Сообщается, что эта квартира находится на улице Яворницкого в Святошинском районе Киева, поселок Беличи.

При этом в эти шесть метров умудрились поместить и душ, и туалет, и даже кухню.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".