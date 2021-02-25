В Швеции продают квартиру за смехотворную сумму
Об этом сообщает hyser.
В небольшом городке Суорселе выставили на продажу квартиру по стоимости в 1 шведскую крону (3,39 гривны).
Всего городские власти предлагают 2 квартиры, жилая площадь которых составляет около 54 квадратных метров.
Если желающих купить квартиру будет больше одного человека, то покупка будет проходить в формате аукциона.
Стоит отметить, что с 14 января, пока что не появилось ни одного покупателя, так же как и желающего взять это жилье в аренду.
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Суорселе - городок небольшой, и в нем проживает чуть больше чем 2 700 человек. Поскольку это коммуна, то образовательных учреждений для детей здесь нет.
Так как городок находится на севере страны, то климат здесь не их теплых.
Ранее мы сообщали, что в Киеве продают квартиру, общий метраж которой - всего 6 кв. м. Объявление о продаже такого "компактного" жилья появилось на одной из торговых площадок в сети.
Сообщается, что эта квартира находится на улице Яворницкого в Святошинском районе Киева, поселок Беличи.
При этом в эти шесть метров умудрились поместить и душ, и туалет, и даже кухню.
Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".