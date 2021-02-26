Голливудская актриса Анджелина Джоли в черном платье показала стильный образ

Как можно заметить, долгое время артистка следует одному и тому же стилю, который выгодно показывает ее фигуру. Джоли привыкла носить простые платья в минималистичном стиле. А вот черный цвет является ведущим в ее гардеробе.

На фан-аккаунте недавно появилось архивное фото со звездой, которая позировала в авто. На Джоли – простое и маленькое черное платье, которое скрывает ее фигуру, но подчеркивает стройность ноги.

В таких черных платьях нередко Джоли можно увидеть и в повседневной жизни, и на светских мероприятиях. Простота фасонов и монохромность комплектов являются отличным фоном, подчеркивающим естественную красоту Анжелины.

«Анджелина; Mooood❤️; Отличный снимок 🔥; Классический стиль точно ваш; Люблю ее!; Triste, иди ко мне! 😢; Красиво 🖤; Она потрясающая!Не думайте, любуйтесь; Она такая красивая!; в Италии мы называем ее "ruspante donna fecale", коннотацией красоты; Прекрасное вино 🔥; Анджелина Джоли такая потрясающая 👏; Она много думает, ух», - пишут пользователи.

Стоит отметить, что о своей привлекательности Джоли знала с рождения. В 14 лет Джоли даже заявила, что у нее есть гражданский муж, а после она попыталась соблазнить любовника матери, чем нанесла серьезную обиду всей семье. До совершеннолетия актриса даже перепробовала все существующие на тот момент наркотики. Лишь работа моделью и новые роли на экране спасли ее от плохого конца.

«Моя любовь 😍; Великолепно 😍; Красота❤Hermosa🔥; Ваша фигура выглядит прекрасной и горячей, даже в простом платье; какая булочка; Вау супер прекрасная леди; Великолепн; Шикарная леди; История о любви; Такая красивая», - пишут фанаты.

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