Отец американской певицы Леди Гаги, ресторатор из Манхэттена Джозеф Джерманотта подтвердил, что у его дочери украли двух французских бульдогов

Джозеф сказал The Post, что их семья очень переживает из-за похищения.

«Нас просто тошнит, это действительно ужасно. Как будто кто-то забрал одного из твоих детей», - сказал по телефону 63-летний Джо Джерманотта.

Собак украли в Лос-Анджелесе, поздно вечером 24 февраля. Это случилось, когда 30-летний Райан Фишер выгуливал троих питомцев в Западном Голливуде около дома артистки. По информации СМИ, ему четыре раза выстрелили в живот. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то Фишер находился еще в сознании, но еле дышал. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападающие украли собак Густаво, Кодзи. Третьей собаке по кличке Мисс Азия, у которой в Instagram есть собственный аккаунт, удалось убежать. Позже она была найдена полицией. Собаку забрал один из телохранителей Гаги.

По описанию полицейских, на мужчину, который выгуливал собак Гаги, напали двое неизвестных в бейсболках. Они скрылись с места происшествия на белом BMW, и все еще находятся на свободе.

Отец Гаги рассказал, что поп-звезда находится в Италии, где снимается в фильме "Гуччи" британского режиссера Ридли Скотта. По словам Джозефа, Гага "несколько раз" говорила с ним об инциденте.

«Просто постарайся быть сильной и помни, что они [собаки] вместе. Они утешают друг друга», - посоветовал он дочери.

По данным TMZ, похититель требует выкуп в размере полмиллиона долларов. По словам Джозефа, Гага готова отдать эти дети, лишь бы Коджи и Густаво вернули целыми и невредимыми.

По информации издания People, Леди Гага уже объявила, что заплатит $500 тыс. (примерно 14 млн грн) тому, кто вернет ей питомцев, и при этом не будет задавать лишних вопросов.

При этом таблоид Daily Mail отмечает, что похитители могли не знать, кто является хозяйкой французских бульдогов, подчеркнув, что их стоимость при наличии хорошей родословной составляет порядка $10 тыс. (около 280 тыс. грн).

Отец Гаги не смог собщить, как сейчас чувствует себя Фишер. Источники TMZ рассказали, что мужчина идет на поправку.

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