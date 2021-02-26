Астролог Павел Глоба назвал счастливчиков марта
По словам специалиста, четыре знака Зодиака почувствуют благосклонность звезд в первый весенний месяц, передает afisha.bigmir.net.
Овен
Рожденный под этим созвездием ждет множество незабываемых и ярких событий. Изменения затронут личную жизнь Овнов. По словам астролога, для вас наступит время переоценки своих действий. Возможно, вам стоит повременить с некоторым сотрудничеством.
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Дева
Представителям этого знака Зодиака можно уже начинать радоваться, поскольку судьба готовит для них только приятные сюрпризы. У вас появятся новые возможности, которые поспособствуют начать совсем новую жизнь.
Скорпион
Для Скорпионов март станет разгрузочным месяцем. Вы почувствуете облегчение, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Астролог уверяет, что возникшие проблемы не станет для вам чем то страшным.
Козерог
А вот рожденных под этим созвездием ждет феерия в любовной сфере. Глоба советует с головой окунутся в романтику, поскольку это может быть очень приятный и яркий период. Кроме того у вас нормализуется ситуация с финансами.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
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