Голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила поклонников совместным снимком с Джонни Деппом

Как передает Politeka.net, кадрами звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

Актриса вспомнила мелодраму "Турист", в котором актеры сыграли пару влюбленных агента спецслужб и вора.

В фильме присутствовали и романтические сцены, которые буквально поставили на уши весь Голливуд. Поцелуи Джолли и Деппа вспоминают до сих пор.

Поклонники актрисы были восхищены публикацией. Отреагировал на фото и Джонни Депп, поставив сердечка под постом, на что получил реакцию одного из фанатов актрисы, который написал: "Она моя!".

Ранее мы сообщали, что на фан-аккаунте недавно появилось архивное фото со звездой, которая позировала в авто. На Джоли – простое и маленькое черное платье, которое скрывает ее фигуру, но подчеркивает стройность ноги.

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