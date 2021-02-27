На Закарпатье водитель сбил двух малолетних велосипедистов

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций области.

Авария произошла 26 февраля. Правоохранителям удалось выяснить, что 21-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2107» отвлекся от дороги и, не справившись с управлением, допустил наезд на двух малолетних мальчиков.

"В то время 10-ти и 12-летний жители этого же села вдвоем ехали на велосипеде. В результате автомобильной аварии дети получили многочисленные повреждения и сейчас находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Виновник ДТП прошел медосвидетельствование, по заключению которого находился за рулем трезвым.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель такси сбил человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Авария произошла на перекрестке. В результате ДТП пешеход получил травму ноги.

Таксист одной из служб прямо на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый (для пешеходов) свет.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.







