Голливудская актриса Анджелина Джоли в розовом полупрозрачном платье покорила нежностью

Чаще всего поклонники звезды обсуждают ее образы, восхищаясь лаконичностью, ухоженностью и стильными преображениями. Так как в распоряжении звезды есть целый штат стилистов и помощников, можно переодеваться хоть каждый час. Однако, на самом деле, подобными привилегиями Джоли давно не пользуется и следует золотому правилу лаконичности.

Только для фотосессий артистка начала миксовать наряды и менять их для фотографа. В реальной жизни знаменитость вообще не любит подобных экспериментов и всегда одевается самостоятельно. Как видно на фото, представленном на фан-аккаунте, Джоли любит радовать кадрами в определенном стиле.

Поскольку вне работы она носит обычную одежду в нюдовых оттенках, то на съемках старается блистать во всех смыслах. Ярко-розовое платье из фаптина буквально превратило звезду в куклу Барби. А простой макияж придал ей некого блеска. Благодаря правильному ракурсу фотограф подчеркнул и изящную фигуру звезды.

А вот в черных платьях нередко Джоли можно увидеть и в повседневной жизни, и на светских мероприятиях. Простота фасонов и монохромность комплектов являются отличным фоном, подчеркивающим естественную красоту Анжелины.

«Анджелина; Mooood❤️; Отличный снимок 🔥 хороша до дрожи; Классический стиль точно ваш; Люблю ее!; Triste, иди ко мне! 😢; Красиво 🖤; Она потрясающая!Не думайте, любуйтесь; Она такая красивая!; в Италии мы называем ее "ruspante donna fecale", коннотацией красоты; Прекрасное вино 🔥; Анджелина Джоли такая потрясающая 👏; Она много думает, ух», - пишут пользователи.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками