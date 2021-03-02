Кабинет министров предложил запустить программу беспроцентных кредитов до 150 тыс. гривен на открытие своего дела

На это власти готовятся выделить более 100 млн гривен, передает "Сегодня". Чтобы закон начал действовать, его должна принять Верховная Рада.

Кредиты планируют выдавать на открытие малого бизнеса – например, кофейни, небольшого хостела или теплицы для микрозелени и овощей. Ожидается, что это поможет удержать дома украинцев, которые ездят на заработки заграницу.

Условия предоставления кредитов:

Будущий предприниматель должен вложить в дело столько же собственных денег, сколько и государство.

При наличии страхового стажа более 10 лет деньги отдавать не нужно.

Если у получателя нет 10 лет страхового стажа, грант все равно дадут, но позже его придется вернуть в полном объеме.

При этом эксперты относительно инициативы правительства настроены скептически. По их слова, заробитчане, которые планируют открывать бизнес, хотят это делать за рубежом. А для большинства задача и вовсе стоит куда прозаичнее – они стараются прокормить семью, а не открывать свое дело.

Вместе с тем, только по официальным данным НБУ, за 2019 год заробитчане перевели в Украину 20 млрд долларов. То есть финансовый потенциал тоже есть. Главное – правильно им распорядиться.

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