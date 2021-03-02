Акушер-гинеколог прокомментировал трагедию в Ровно, где в начале года роженица умерла в больнице после домашних родов

В январе этого года многих украинцев потрясла новость из Ровно, где женщина, которая решила родить ребенка дома, скончалась из-за кровотечения во время родов. Ситуация переросла в скандал с участием блогерши Софии Стужук, которая сама активно пропагандирует домашние роды.

Сразу после инцидента она опубликовала пост, в котором предположила, что в случившемся виноваты медики, которые не смогли спасти женщину после обращения ее близких в скорую. Впрочем, позже Стужук от своих претензий к врачам отказалась.

О том, что пошло не так в этой истории, рассказал в комментарии изданию Clutch акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий женской консультацией КМПБ 3 Сергей Бакшеев.

Он подчеркнул, что роженица и ее близкие обратились за медицинской помощью слишком поздно.

«София Стужук — подруга Джамили. Что она могла сказать? Что кто-то, кто причастен к ее подруге, забоялся позвонить в скорую помощь и сказать: "У роженицы уже три часа кровотечение, готовьте роддом, мы едем на переливание крови"? Возможно полчаса-час могли сыграть роль, пока не запустились необратимые процессы на фоне кровотечения», - пояснил врач.

Он отметил, что маточные кровотечения являются одними из самых опасных осложнений при родах. Нередко они приводят к смерти женщины.

«То, что время было упущено, скажет любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к акушерству», - заявил Бакшеев.

Он уточнил, что в такой ситуации нужно было клемировать пуповину, а также не ждать слишком долго и звонить в скорую максимум через полчаса-час с момента начала кровотечения.

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