Голливудская актриса Анджелина Джоли во время пргулки по магазинам показала фигуру без фотошопа

Анджелина Джоли уже давно для многих поклонников является иконой стиля, а ее простые и сдержанные образы мечтают повторить многие поклонники. Так, в частности один из образов знаменитости вызвал переполох, после публикации фото.

Напомнить о ярком выходе в свет актрисы решили в сети. Когда во время карантина большинство начало носить спортивные штаны, Анджелина Джоли доказала, что во время похода по магазинам за покупками можно выглядеть шикарно. Для прогулки по магазинам актриса надела белое платье.

Причем наряд длины миди подчеркнул ее образ, а также скрыл лишнее. В частности, заметную худощавость и чуть округлый живот, обычно проглядывающийся из-за чрезмерного недобора в весе. Дополнили образ элегантные мюли с тисненым логотипом исумка Christian Dior. Причем несмотря на сдержанность наряда можно заметить, как актриса мастерски прикрывает лишние, особенно свою кожу после похудения. Завышенная линия талии визуально удлиняет ноги Джоли, однако это сделало лишний акцент на животе.

В стильных платьях нередко Джоли можно увидеть и в повседневной жизни, и на светских мероприятиях. Простота фасонов и монохромность комплектов являются отличным фоном, подчеркивающим естественную красоту Анжелины.

«Анджелина; Mooood❤️; Отличный снимок 🔥; Все дело в позе; Классический стиль точно ваш; Люблю ее!; Triste, иди ко мне! 😢; Красиво 🖤; Она потрясающая!Не думайте, любуйтесь; Она такая красивая!; в Италии мы называем ее "ruspante donna fecale", коннотацией красоты; Прекрасное вино 🔥; Анджелина Джоли такая потрясающая 👏; Она много думает, ух», - пишут пользователи.

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