Голливудская актриса Анджелина Джоли умеет выглядеть элегантно в самых разных образах

Популярная исполнительница привыкла быть в центре внимания с подросткового возраста. При этом Джоли не любит быть излишне откровенной и не демонстрирует фигуру в открытых нарядах и неприличных платьях.

Максимум, который себе позволяет актриса – это идеально подобранное платье с декольте или наряд с вырезом на спине. Поскольку Анджелина предпочитает консервативный и скромный стиль, она одевается в изящную одежду без принтов и украшений с пайетками, камнями и тд.

Как можно заметить, в сети довольно много кадров с артисткой, позирующей для известных фотографов. Причем делает Анджелина это регулярно и не изменяет себе – использует для съемки проверенные ракурсы и наряды. Белое платье с черным корсетом на завязках смогло подчеркнуть и стройность артистки, и ее чувство стиля в целом.

Простая укладка, минимум макияжа и звездный образ актрисы готов.

Стоит отметить, что о своей привлекательности Джоли знала с рождения. В 14 лет Джоли даже заявила, что у нее есть гражданский муж, а после она попыталась соблазнить любовника матери, чем нанесла серьезную обиду всей семье. До совершеннолетия актриса даже перепробовала все существующие на тот момент наркотики. Лишь работа моделью и новые роли на экране спасли ее от плохого конца.

«Моя любовь 😍; Великолепно 😍; Красота❤Hermosa🔥; Ваша фигура выглядит прекрасной и горячей, даже в простом платье; какая булочка, молочный шоколад; Вау супер прекрасная леди; Великолепн; Шикарная леди; История о любви; Такая красивая», - пишут фанаты.

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