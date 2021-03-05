Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в марте улыбнется удача

Всего специалист выделил четырех счастливчиков, передает Slovofraza.

Овен

Для рожденных под этим созвездием первый месяц весны станет идеальным периодом для того, чтобы найти новую работу, открыть новый бизнес, произвести отличное первое впечатление на кого угодно. Глоба советует Овнам не увязываться в конфликты, а идти на компромиссы.

Весы

Начало весны для представителей этого знака Зодиака станет временем большой удачи и позитивного общения. Вас ждут знакомства, которые повлияют на жизнь только с лучшей стороны. Глоба предупреждает, что под конец месяца Весы могут повстречать много токсичных личностей.

Стрелец



Стрельцам улыбнется удача во всех жизненных направлениях. Особое везение ждет одиноких представителей этого созвездия. Вас не обойдет стороной и финансовая удача. Все проблемы и неурядицы пройдут очень быстро и не оставят негативного следа в вашей памяти.

Рыбы

Рожденные под этим созвездием получат много возможностей для увеличения своего бюджета. По словам астролога, особый успех ждет работающих в сфере продаж и услуг. Глоба уверяет, что одиноким Рыбам стоит заняться поиском второй половинки именно в марте.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.