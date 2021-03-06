Голливудская актриса Анджелина Джоли удивила поклонников архивным фото

Как передает Politeka.net, снимок знаменитость появился на ее фан-страничке в Instagram.

Джоли дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в фильме «В поисках выхода». Однако известность получила после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт двух частях фильма.

Именно в этот период Анджелина начала очаровывать весь мир своей красотой.

На опубликованном кадре еще совсем юная Анджелина предстала без одежды, соблазнительно позируя на камеру.

Поклонники были в восторге от вида своей любимицы.

"Вы великолепны снаружи, но внутри - бесценны. Вы редкая и драгоценная жемчужина ... Желаю тебе вечного счастья", "Для меня ты единственная красивая женщина во всем мире", "Ты как прекрасная музыка, ласкающая мою душу. Я смотрю на тебя, восхищаюсь твоей красотой, моя королева", "Эти губы просто нужно регулярно целовать", "Забыл, насколько прекрасна была Анджелина Джоли и до сих пор хорошо выглядит", - писали в комментариях под фото Анджелины.



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