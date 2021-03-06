В автомобильной катастрофе в Польше погибли украинцы
Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
Смертельная авария произошла возле города Кашице.
"Рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщил дипломат.
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В результате столкновения двух авто один человек погиб, еще трое травмированы в аварии в Ровенской области. ДТП произошло трассе Киев-Чоп возле села Грушвица.
Удар был такой силы, что людей из разбитых авто пришлось доставать спасателям. Трое пострадавших находятся в реанимации с многочисленными травмами.
По предварительной информации, в одном из транспортных средств находились жители Сум, которые ехали на заработки.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.