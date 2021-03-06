Минздрав обновил перечень зон адаптивного карантина
В субботу, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал министра Кабмина Олега Немчинова.
По результатам, комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закрапатской области в связи с распространением коронавируса.
Таким образом, в обновленном списке уже четыре региона оказались в "красной" зоне, где действуют более жесткие ограничения. Кроме Закарпатской - Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Еще девять регионов и г. Киев попали в "оранжевую" зону:
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- Винницкая,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая
- г. Киев
Остальные области находятся в "желтой" зоне.
Напомним, в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина не вводят никаких дополнительных ограничений, она лишь свидетельствует об ухудшении ситуации и возможном переходе в "красную".
"Оранжевая" зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:
- эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен;
- больничные койки для больных коронавирусом загружены больше, чем на 65%;
- в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было меньше, чем 300 на 100 тыс. населения;
- в течение семи дней количество госпитализаций превышает 60 на 100 тыс. населения.
- коэффициент выявления COVID-19 больше 20%;
- общее число госпитализаций выросло больше, чем на 50% за неделю.
Если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев "оранжевой" зоны - вводят "красную".
Ранее мы рассказывали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль во время пресс-конференции о результатах года работы правительства официально заявил, что в Украине началась третья волна заболеваемости коронавирусом.
По словам главы Кабмина, не исключается возможность введения в стране жесткого локдауна.
"Когда большая часть областей будут в "красной зоне", скорее всего, придется, вернуться к той модели локдауна, которая вводилась до этого", - заявил Шмыгаль.
Напомним, в Киеве количество зараженных коронавирусом перевалило за 140 тысяч: тревожные данные на начало марта
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